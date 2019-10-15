Москва, 15 октября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. В «Единой России» в течение недели подготовят и направят в Правительство РФ рекомендации по формированию подзаконных актов в соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными» в части требований к эксплуатации животных в развлекательных целях. Подзаконные акты Министерства культуры оставляют возможность работы передвижных шапито и контактных зоопарков, не отвечая первоначальной концепции федерального закона. Об этом рассказал координатор партийного проекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, добавив, что в партии также поддерживают включение в Кодекс административных правонарушений (КоАП) мер ответственности за жестокое обращение с животными.

Er.ru Владимир Бурматов

«Нам важно, чтобы закон заработал максимально эффективно. Для этого необходимо, чтобы в подзаконных актах не существовало правовых пробелов, которые позволяли бы владельцам передвижных цирков игнорировать его требования. Мы считаем, что подзаконные акты, подготовленные Министерством культуры, нуждаются в доработке. До конца этой недели мы направим в адрес Правительства свои рекомендации, чтобы принимаемые акты соответствовали первоначальной концепции закона — были направлены на защиту животных, укрепление нравственности, соблюдения принципов гуманности и обеспечения безопасности и иных прав при обращении с животными», — рассказал Владимир Бурматов.

По его словам, в «Единой России» поддерживают инициативу о включении в КоАП мер наказания за жестокое обращение с животными.

«Целый ряд составов преступлений в отношении животных необходимо отразить в Кодексе об административных правонарушениях. Свои рекомендации мы также направим в Правительство», — резюмировал координатор партийного проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий.

Актив партийного проекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.