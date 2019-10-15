Бишкек, 15 октября, 2019, 19:49 — ИА Регнум. «Предлагаю тесное сотрудничество между странами Тюркского совета в сфере IT-технологий и развития зеленой экономики», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на седьмом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, передает пресс-служба главы государства.

President.kg Заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку

Киргизстанский лидер рассказал о том, что сейчас в республике работает большое количество предприятий, учрежденных совместно с Турцией, Казахстаном и Узбекистаном.

При этом Жээнбеков отметил, что киргизская сторона заинтересована в привлечении инвесторов из Азербайджана и Венгрии.

Также он рассказал о том, что за время председательства Киргизии в ССТГ утверждена концепция Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда и открыт офис объединенной Тюркской торгово-промышленной палаты в Стамбуле

По его словам, также в этот период киргизская сторона прорабатывала с арабскими странами вопрос о придании Тюркскому совету статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества.

«Узбекистан стал полноправным членом Организации. Венгрия получила статус наблюдателя. В Будапеште открылось европейское представительство Тюркского совета», — подытожил Жээнбеков.