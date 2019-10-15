Калининград, 15 октября, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Компания «Калининградтеплосеть» будет экономить 1,5 млн рублей за счёт закрытия старой угольной котельной на улице Судостроительной в Калининграде, сообщила сегодня, 15 октября, пресс-служба горадминистрации Калининграда. Старая котельная расходовала четыре вагона угля в год для отопления всего лишь одного дома довоенной постройки.

Сейчас теплоэнергию в здание подают с нового теплопункта, который запитан на газовую ТЭЦ-2. «Жители дома почувствуют в том числе и финансовую разницу, ведь у них теперь оборудован современный теплопункт со всякими погодными датчиками и прочим оборудованием, которое позволит снизить затраты, а их соседи обязательно заметят улучшение экологической обстановки в районе», — говорится в сообщении мэрии.

До конца 2019 года в городе прекратят работу ещё четыре подобных угольных котельных.