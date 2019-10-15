Рига, 15 октября, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Латвия по экономическим показателям проигрывает как Эстонии, так уже и Литве, считает руководитель социологической службы Latvijas Fakti Айгар Фрейманис. Об этом он заявил в эфире телеканала RigaTV24. Проблема, по его словам, во внутренней политике латвийских властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Литва, как мы видим, уже догнала нас по уровню зарплат, и даже перегнала. А Латвия стала слабым местом в Балтии. По многим причинам, их можно искать за пределами страны, но все-таки это внутренние проблемы», — сказал Фрейманис. Эстония, считает социолог, вырвалась вперёд благодаря во многом непопулярным и ошибочным реформам первых властей после обретения независимости.

Как отмечает латвийский новостной портал Mixnews, в Латвии в начале 2019 года проживало 122 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это в два раза меньше, чем 10 лет назад, в начале 2009 года, когда в Латвии проживало 238 тыс. молодых людей.