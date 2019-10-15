Половинский район, Курганская область, 15 октября, 2019, 19:20 — ИА Регнум. В Курганской области задержан рыбак, наловивший без разрешения сетями 152 кг пеляди и карасей. Ущерб от его противоправных действий составил более одного миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Зауралью.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области Незаконный улов

Рыбак был задержан сотрудниками Федерального агентства по рыболовству Нижнеобского территориального управления совместно с полицейскими на озере Большой Невидим недалеко от деревни Гусиное в Половинском районе. Документов, разрешающих лов рыбы в больших объёмах, у него нет.

По факту возбуждено уголовное по ч. 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Рыбак находится под подпиской о невыезде.