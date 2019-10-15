Приштина, Сербия, 15 октября, 2019, 23:03 — ИА Регнум. 15 октября в Чили началась Генеральная Ассамблея Интерпола (Международной организации уголовной полиции). И в этом году, уже в девятый раз, заявка Косово на вступление в эту организацию не будет удовлетворена.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это связано со значительными усилиями, приложенными Сербией для того, чтобы предотвратить вступление Косово в эту организацию и увеличить число государств, отозвавших признание Косово.

Представители институтов власти Косово заявляют, что Республика уже удовлетворяет всем критериям для вступления в эту организацию и что вступление Косово в Интерпол будет способствовать укреплению безопасности в регионе.