Тбилиси, 15 октября, 2019, 19:11 — ИА Регнум. 15 октября представитель «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили прокомментировал заявление бывшего председателя парламента Грузии, члена правящей партии Ираклия Кобахидзе, указав, что «Грузинская мечта» проиграет выборы и Иванишвили придется уступить власть. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

"Заявление Ираклия Кобахидзе является осознанием того, что «Грузинская мечта» проиграет выборы и Иванишвили придется уступить власть», — считает Чиаберашвили.

«Грузинское общество и оппозиционный спектр мобилизованы, чтобы как можно мирно и безболезненно, путем выборов отстранить Иванишвили от власти. Это случится на выборах и, разумеется, у страны после 2020 года будет коалиционное правительство, только без участия «Грузинской мечты», без того, что Бидзина Иванишвили останется в политике, и главная задача будет заключаться в том, чтобы накопленные «Грузинской мечтой» проблемы — бедность, повышение цен и безработица, были преодолены»

Напомним, 15 октября Ираклий Кобахидзе, участвуя в передаче «360 градусов» на канале «Палитраньюс» заявил, что если «Грузинская мечта» в 2020 году не получит хотя бы 45% голосов, создание коалиции может стать невозможным и придется снова проводить выборы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 октября заявление Ираклия Кобахидзе также прокомментировал председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе, который предрек поражение «Грузинской мечте».