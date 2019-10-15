* запрещённая в России организация

Могадишо, 15 октября, 2019, 22:55 — ИА Регнум. По сообщениям местных СМИ, боевики террористической группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили вооруженное нападение на военную базу правительственных войск, расположенную на окраине города Ксудур, Сомали. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Sntat.ru Террорист

Вечером 14 октября 2019 года в Ксудуре, район Бакул, прозвучали выстрелы террористов, которые быстро переросли в перестрелку с правительственными войсками Сомали и привели к началу тяжелых боев за военную базу. Обе стороны использовали тяжелое вооружение, что подтверждают некоторые местные жители, с которыми связались СМИ.

Пока неизвестно, привела ли перестрелка к жертвам с обеих сторон, но, по заявлению местной полиции, утром 15 октября ситуация в городе нормализовалась, так как атаку террористов удалось отбить.

В сообщениях очевидцев говорится, что ранее союзные силы федерального правительства Сомали проводили спецоперации по обеспечению безопасности в этом районе, совершая вылазки и обстрелы на позиции террористов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).