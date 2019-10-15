Могадишо, 15 октября, 2019, 23:01 — ИА Регнум. По сообщениям очевидцев, поступающих из сомалийского города Джоухар, являющегося столицей штата Хиршабель, правительственный чиновник Сомали и заместитель главы региональной администрации Средней Шабелле по совместительству Мухамад Сугал Осман погиб вместе со своим сыном в результате взрыва бомбы, заложенной в его резиденции. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

U.S. Department of Defense После взрыва

Один из жителей, который поговорил с местными СМИ, заявил, что Мухамад Сугал Осман и его сын погибли в результате прогремевшего взрыва, который, по его словам, был вызван детонацией мощного самодельного взрывного устройства, установленного террористами в его собственном доме.

Данный теракт произошел буквально через месяц после того, как заместитель министра финансов в региональной администрации Средней Шабелле Абдуллахи Шитаве погиб при схожих обстоятельствах в результате взрыва, произошедшего после того, как его автомобиль наехал на самодельную дорожную мину на трассе Балад-Джоухар.