Аддис-Абеба, 15 октября, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Трое подозреваемых в недавней попытке государственного переворота в Эфиопии, в результате которой были убиты высокопоставленные правительственные чиновники, в том числе начальник штаба эфиопской армии генерал Сир Меконнен и президент региона Амхара Амбашу Меконнен, были освобождены под залог. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ezega.

Eric Parker Протесты в Эфиопии

В своем решении Верховный суд штата Амхара постановил освободить бригадного генерала Теферу Мамо, полковника Алебеля Амаре и полковника Бамляку Абая под залог в 10 000 эфиопских бырров (около 290 долларов США).

Решение суда было принято после того, как сторонники подозреваемых устроили стихийный митинг и вступили в столкновения с полицией, требуя освобождения «узников совести». Подозреваемые были обвинены в неисполнении своих обязанностей по предотвращению так называемого «неудавшегося государственного переворота». По словам прокурора суда Эйоба Гетачеу, изначально подозреваемым было отказано в праве на освобождение под залог в связи с серьезностью обвинений.

Следует напомнить, что правительство в Аддис-Абебе арестовало сотни граждан в различных частях страны в ходе репрессий, направленных против организаторов того, что оно назвало «неудачной попыткой переворота» в июне 2019 года.

Многие эфиопы подвергают сомнению способность правительства Абия Ахмеда поддерживать закон и порядок, задерживая реальных преступников, которые несут ответственность за гибель более 1000 человек, а не делать «козлов отпущения» из политически неугодных граждан.