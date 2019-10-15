Аддис-Абеба, 15 октября, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился и провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё и его делегацией, прибывшими в Аддис-Абебу. Президент поздравил премьер-министра Эфиопии с получением Нобелевской премии мира 2019 года. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Office of the Prime Minister — Ethiopia Абий Ахмед

Заявив, что Нобелевская премия состоит лишь на 10% из признания заслуг и на 90% из стимула для продолжения усердной работы во имя мира, премьер-министр Эфиопии поделился со своим финским коллегой основными направлениями реформ и приоритетными областями развития Эфиопии, над которыми сейчас работает его правительство, и методами, которые правительство Финляндии может поддержать как финансово, так и технически.

Канцелярия премьер-министра Эфиопии сообщает, что лидеры двух государств также обсудили вопросы укрепления отношений между Африкой и Европой, основанных на взаимной выгоде и эффективном сотрудничестве.