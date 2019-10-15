Ижевск, 15 октября, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Удмуртия планирует привлечь очередной коммерческий кредит в размере 5,45 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в минфине республики.

Комбакова Юлия ИА Красная Весна Кредит

По данным ведомства, электронные аукционы на привлечение средств будут объявлены 15 октября. Заявки от кредитных организаций принимаются до 31 октября, проведение аукциона намечено на 5 ноября. Процентная ставка составит 8% годовых, но может снизиться в процессе торгов.

Отмечается, что в течение года республика пользуется кредитом Федерального казначейства, который предоставляется под 0,1% годовых. Возврат очередного кредита в 5 млрд рублей должен произойти до 25 ноября, для чего и привлекаются коммерческие кредиты.

«Привлечение новых кредитных средств не приведет к росту регионального долга, по итогам 2019 года государственный долг Удмуртской Республики будет снижен на 971 млн рублей. Использование в течении года недорогих краткосрочных кредитов Федерального казначейства дает экономию бюджетных средств на выплату процентов по кредитам в 300 млн рублей», — уточнили в минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе состоялись два электронных аукциона по привлечению коммерческих кредитов в бюджет Удмуртии — на сумму 600 и 300 млн рублей. В минфине сообщают, что в аукционах приняли участие два банка, по итогам результатов победителем стало ПАО «Сбербанк», предложившее процентную ставку на уровне 7,9% годовых при начальной ставке в размере 8,25% годовых. Средства привлекались на частичное погашение государственных облигаций Удмуртии в сентябре и октябре 2019 года на сумму 900 млн рублей.