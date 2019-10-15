Санкт-Петербург, 15 октября, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Музей истории Санкт-Петербурга заявил о том, что не имеет никакого отношения к идее создания «музея-квартиры» Карла Маннергейма в комплексе Конюшенного ведомства в центре Северной столицы.

ИА REGNUM Доска Маннергейму, перенесенная в Ратную палату в Царском селе

«Государственный музей истории Санкт-Петербурга никогда не выступал с инициативой открытия в здании Конюшенного ведомства музея Карла Густава Маннергейма», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM 15 октября руководитель пресс-службы ГМИ Санкт-Петербурга Ольга Скоробогатая.

Напомним, 11 октября сетевое издание «Санкт-Петербург. Ру» сообщило, что «Музей истории Санкт-Петербурга, в чьём ведении сейчас находится Конюшенное ведомство, предлагает разместить свою экспозицию, музей-квартиру Карла Маннергейма, и создать место для проведения фестивалей».

Читайте ранее в этом сюжете: Музей-квартиру Маннергейма хотят открыть в центре Петербурга

Компания «СТАРТ Девелопмент» — один из потенциальных инвесторов реконструкции комплекса зданий Конюшенного ведомства — подтвердила ИА REGNUM, что находится в курсе подобных планов, однако не готова «брать на себя инициативу по созданию такого мемориала», учитывая «неоднозначное отношение к этой исторической фигуре историков и общественности». В компании предложили провести некий «опрос горожан» об отношении к идее создания музея-квартиры Маннергейма.

Другой потенциальный инвестор реконструкции — компания «Тандем истейт» — также знает о возможности создания мемориальной квартиры Маннергейма в Конюшенном ведомстве.

Читайте также: Инвесторы предлагают опрос по увековечению памяти Маннергейма в Петербурге

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике, историк Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил ИА REGNUM, что «опрос» о создании музея Карла Маннергейма, союзника Гитлера в войне против СССР, может рассматриваться как нарушение закона о запрете пропаганды нацизма и войны.

Читайте также: Опрос о музее Маннергейма подпадает под запрет пропаганды нацизма

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил ИА REGNUM, что «блокада Ленинграда, к которой Маннергейм приложил руку, — незаживающая рана России, которая будет саднить вечно», и потому «опрос» об увековечивании Маннергейма в принципе недопустим.

Читайте также: В Совфеде видят опасности в опросе о музее Маннергейма

Напомним, скандальная установка памятной доски Маннергейму в июне 2016 года на Захарьевской улице вызвала возмущение в Петербурге и во всей России. Доску тайком сняли в октябре того же года.

Маннергейм в годы Второй Мировой войны руководил войсками Финляндии, союзными Гитлеру и обеспечивавшими блокаду Ленинграда с севера, а значит, несущими ответственность за массовую гибель населения от голода, холода, обстрелов и бомбежек, а также организовал геноцид русского населения Карелии.