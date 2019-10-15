Ереван, 15 октября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария положительно оценил встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване. Об этом 15 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Георгий Гахария и Никол Пашинян

Премьер Грузии поблагодарил Никола Пашиняна за теплый прием, отметив, что разговор прошел продуктивно.

«Мы продуктивно поговорили. Основой нашего разговора являются общие исторические ценности, которые связаны с гражданами наших стран. Мы согласились с тем, что стабильность в регионе является нашей главной целью, которая должна позволить нам работать для экономического развития наших стран. Мы очень хорошо сотрудничаем на международных платформах, в экономическом направлении, культуре, и мы делаем все возможное, чтобы сделать это сотрудничество более эффективным, продуктивным и интенсивным. Еще раз спасибо за прием, и я уверен, что наш сегодняшний разговор будет деловым и результативным»

Напомним, 15 октября проходит официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Армению. Свой первый визит премьер совершил в Азербайджан 9 октября.