Севастополь, 15 октября, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Все лифты в многоквартирных домах Севастополя исправны. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города-героя 15 октября заявил вице-губернатор Владимир Базаров.

«По результатам проведённой проверки, лифты на сегодняшний день все в норме — 1700 штук. В Ростехнадзор передали соответствующую информацию», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве города заявили, что в 2019 году в Севастополе выполнили две трети плана по установки новых лифтов, заменив более 100 подъёмников.