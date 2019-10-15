Тбилиси, 15 октября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила в Twitter соболезнования Японии в связи с гибелью людей, вызванной тайфуном «Хагибис».

AP Photo, Mindaugas Kulbis Саломе Зурабишвили

"Выражаю соболезнования семьям погибших в результате тайфуна «Хагибис». В эти тяжелые минуты Грузия стоят рядом с японским народом, и надеюсь, что страна сможет быстро восстановиться после этой трагедии»

В результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис» погибли 70 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнования Японии в связи с гибелью людей и материальным уроном в результате разрушительного тайфуна «Хагибис».