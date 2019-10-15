Москва, 15 октября, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по культуре, депутат от Санкт-Петербурга Олег Лавров (ЛДПР) считает неактуальным опрос о возможности открытия музея-квартиры Карла Маннергейма, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Маннергейм пожимает руку Гитлеру

«Сам факт опроса вряд ли можно притянуть к пропаганде фашизма. Однако сама фигура Маннергейма — неоднозначная. Предпринимать какие-либо шаги относительно исторических фигур, которые способны столкнуть между собой общественные, политические силы — это в принципе неверно», — заявил Лавров.

Он привел пример с идеей ЛДПР о перезахоронении Ленина, чтобы убрать тело из Мавзолея на Красной площади.

«Но мы решили тему не трогать, так как очень много людей, которые живут с заветами Ильича. Так же и здесь. Тот же Карл Маннергейм до 1917 года служил в русской армии, что сделал для России во время Русско-японской войны, Первой мировой, но после 1917 — другая история была, а в период Великой Отечественной войны… Он был президентом Финляндии, которая была союзником Гитлера. Но у нас очень много живых свидетелей Великой Отечественной войны, поэтому лучше не трогать этот вопрос», — рассуждает парламентарий.

Расстрел. Белый террор в Финляндии. 1918

«Тем более сам Петербург — это вообще город оголенных нервов, который столько дней держался в блокаде и знает, что такое фашизм. Не стоит этот вопрос сейчас будировать. Зачем?» — задает он вопрос.

Депутат считает, что на повестке стоит множество более актуальных вопросов.

«Много других тем. Я сегодня был на открытии мемориальной таблички Алексею Владимировичу Баталову в Москве, это наш известный народный артист. Целый год мы пытались открыть табличку на том доме, где он прожил более 30 лет, и то чиновники строили препятствия. А здесь такая неоднозначная фигура, противоречивая…» — добавил Лавров.

Музей истории Санкт-Петербурга предлагает открыть в центре Северной столицы, в здании Конюшенного ведомства, музей-квартиру Карла Маннергейма — политического деятеля Финляндии, одного из союзников Адольфа Гитлера во Второй мировой войне. Компания «СТАРТ Девелопмент», которая является одним из потенциальных инвесторов реконструкции комплекса зданий Конюшенного ведомства в центре Петербурга, не готова самостоятельно инициировать создание там музея Карла Маннергейма ввиду «неоднозначности» этой фигуры в российской истории и предложила провести опрос.

Напомним, скандальная установка памятной доски Маннергейму в июне 2016 года на Захарьевской улице вызвала возмущение в Петербурге и во всей России.