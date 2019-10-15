Калуга, 15 октября, 2019, 17:33 — ИА Регнум. В Калужской области стартовал патриотическая акция «Письма с фронта», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщили 15 октября корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Kaluga-gov.ru Патриотическая акция «Письма с фронта»

Организатором акции выступило калужское областное отделение общественного движения «Бессмертный полк России», которое пригласило принять в ней участие людей, в семьях которых сохранились письма, написанные их предками-фронтовиками. Таким образом, у пользователей социальных сетей появится возможность прикоснуться к подвигу защитников Отечества в годы войны.

Для участия в мероприятии надо сфотографировать фронтовое письмо, а также набрать его текст на компьютере и, приложив короткую справку об авторе — участнике Великой Отечественной войны. Все работы будут опубликованы в социальных сетях. Патриотическая акция жителей Калужской области продлится до 15 января 2020 года.