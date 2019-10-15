Москва, 15 октября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в сентябре сократилась на 49,8 млн рублей, или на 1,9%, и по состоянию на 1 октября составила 2 млрд 555,1 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстата).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Как сообщается, из общей суммы невыплаченной заработной платы 1 млрд 280,3 млн рублей (50,1%) приходится на долги, образовавшиеся в текущем году, ещё 593,1 млн рублей (23,2%) — на долги, сохраняющиеся с 2018 года, 681,7 млн рублей (26,7%) — с 2017 года и ранее.

По состоянию на 1 октября задолженность по заработной плате имелась перед 39,2 тысячи человек, из них 48% — работники обрабатывающих производств, 18% — строительства, 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, по 7% — транспорта и добычи полезных ископаемых.