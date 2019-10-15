Киров, 15 октября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. В Кировской области выросло поголовье домашнего скота, и растут надои. В мясном животноводстве более половины произведённого мяса — свинина. Об этом свидетельствуют данные Кировстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM

Основными производителями животноводческой продукции являются сельскохозяйственные организации. На 1 октября 2019 года поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях составило 225 тыс. голов, в том числе более 90 тыс. коров — поголовье выросло по сравнению с данными на 1 октября 2018 года соответственно на 5 тыс. и 3 тыс. голов. В то же время поголовье свиней «немного сократилось» и составило 180 тыс. голов, говорится в сообщении.

Что касается продуктов животноводства, то за девять месяцев произведено 505,9 тыс. тонн молока, что на 8,7% больше аналогичного прошлогоднего периода. В Кировстате отмечают, что надои составили 5829 килограммов молока, что на 311 килограммов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За девять месяцев также получено 47,3 тыс. тонн мяса (скота и птицы, в живом весе) — это на 5,2% меньше к уровню января-сентября 2018 года. В сельхозорганизациях более половины общего объема производства скота и птицы на убой занимают свиньи (57%), на крупный рогатый скот приходится 41%, птицу — менее 2%

Отметим, в 2018 года кировские аграрии произвели продукции сельского хозяйства на сумму 41 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше уровня 2017 года.