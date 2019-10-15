Киев, 15 октября, 2019, 16:53 — ИА Регнум.

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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков связывает падение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского и его команды с началом проведения реформ. Соответствующее заявление Разумков сделал 15 октября в кулуарах парламента, комментируя результаты соцопросов Киевского международного института социологии (КМИС).

«Эти рейтинги показывают одно, другие рейтинги показывают немного другие показатели. Многое зависит от метода подсчета. Но с другой стороны, всегда реформы влияют на рейтинг не позитивно, поэтому к этому мы тоже готовы, мы это тоже понимали. Давайте посмотрим, как будет продолжаться дальше», — сказал Разумков.

При этом он сообщил, что Рада выходит «из турборежима» работы.

«О турборежиме мы говорили. В начале нашей работы мы прошли быстрый этап. Мы должны были обеспечить правительство законодательной базой для проведения тех реформ, которые обещал и премьер-министр, и министры. Это необходимо для реализации программы правительства, за которую на позапрошлой неделе голосовал парламент… Сейчас режим будет немного спокойнее», — рассказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре КМИС опубликовал рейтинги украинских политиков и чиновников. Данные сравниваются с результатами исследования КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября 2019. Согласно исследованию, положительно к деятельности президента Владимира Зеленского в октябре относятся 66% (73% в сентябре), негативно — 9% (в сентябре 7%).

При этом премьер-министра Алексея Гончарука поддерживают 10% (в сентябре — 17%), спикера Рады Разумкова 27% (в сентябре — 33%). Почти стабильным остается рейтинг у Петра Порошенко. К нему негативно относится 65% (в сентябре — 64%), а позитивно 11% (в сентябре — 12%).

Опрос проводился с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки телефонных номеров. В опросе приняли участие граждане Украины от 18 лет со всех регионов. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.