Обнинск, Калужская область, 15 октября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Порядка 500 делегатов из России, а также Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Македонии, Украины и Франции собрались в Обнинске Калужской области, де 15 октября открылась XXII международная научно-техническая конференция «Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических материалов». Это знаковое для мирового научного сообщества мероприятие проводит Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех), сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Technologiya.ru В Обнинске открылась международная конференция учёных из 65 городов мира

В течении трёх дней участники встречи обменяются опытом в сфере производства высокотехнологичной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов, а также обсудят тенденции развития данных направлений. Тема применения неметаллических материалов в аэрокосмической и транспортной отраслях стала ключевой на пленарном заседании, которое прошло в первый день конференции. Делегатам также предложат более 200 докладов. В рамках конференции запланирован семинар по повестке дня.

«Опережающее развитие экономики невозможно без обмена мнениями и опытом. Особенно в сфере высоких технологий. Конференция чрезвычайно востребована как полноценная дискуссионная площадка именно для ученых-практиков — профессиональной элиты», — считает генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

«Для нас большая честь принимать такое масштабное для научного сообщества мероприятие в Обнинске — первом наукограде России. В нашем городе работают десять научно-исследовательских институтов, три из которых являются Государственными научными центрами России. «Технология» — один из локомотивов российской науки, который не просто задает инновационные тренды, но и объединяет экспертное сообщество для обсуждения ключевых направлений развитии отрасли», — заявил глава администрации Обнинска Владислав Шапша,