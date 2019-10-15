В Обнинске открылась международная конференция учёных из 65 городов мира
Обнинск, Калужская область, 15 октября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Порядка 500 делегатов из России, а также Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Македонии, Украины и Франции собрались в Обнинске Калужской области, де 15 октября открылась XXII международная научно-техническая конференция «Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических материалов». Это знаковое для мирового научного сообщества мероприятие проводит Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех), сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.
В течении трёх дней участники встречи обменяются опытом в сфере производства высокотехнологичной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов, а также обсудят тенденции развития данных направлений. Тема применения неметаллических материалов в аэрокосмической и транспортной отраслях стала ключевой на пленарном заседании, которое прошло в первый день конференции. Делегатам также предложат более 200 докладов. В рамках конференции запланирован семинар по повестке дня.