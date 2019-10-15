Новосибирск, 15 октября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. По данным Новосибирскстата, в Новосибирской области проживает 2,79 млн человек, из них около 583,2 тысяч — в сельской местности. Численность женского населения выше мужского на 7%. По данным регионального управления Пенсионного фонда России, каждый третий житель области — получатель пенсии, из которых порядка 165 тысяч — женщины, проживающие в сельской местности.

Анна Алябьева ИА REGNUM Отделение ПФР по Новосибирской области

«Средний размер пенсий селян всегда несколько отличался от размера пенсий жителей мегаполиса. Связано это в первую очередь с тем, что уровень средней заработной платы в Новосибирской области, к сожалению, несколько ниже, чем в целом по городу Новосибирск, что не позволяет сформировать жителям села достаточно высокую страховую пенсию», — отмечают в ПФР.

Средний размер пенсий жителей новосибирского села — 12,7 тысяч рублей, средний размер пенсии в целом по региону — 14 тысяч рублей.