Калуга, 15 октября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов осмотрел сегодня, 15 октября, парковку, построенную по инициативе граждан в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» во дворе дома №40 по улице Фридриха Энгельса. Как напомнили в пресс-службе Городской думы Калуги, проект «инициативное бюджетирование» предусматривает активное участие жителей в благоустройстве дворовых территорий. Жители сами решают, какие виды работ необходимы во дворе: установка детской или спортивной площадки, благоустройство территории, создание парковки.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге надеются на широкое распространение инициативного бюджетирования

Предложенные жителями проекты рассматриваются комиссией, отбираются те предложения, в которых предусмотрено наиболее активное участие жителей в реализации проекта и наибольшая доля софинансирования работ. Всего в 2019 году из бюджета Калуги на реализацию проектов инициативного бюджетирования было выделено 5 миллионов рублей. На рассмотрение было подано 12 проектов, из которых выбрано шесть. Общая стоимость работ по обустройству парковки во дворе дома №40 по улице Энгельса составила 806 тысяч рублей. Софинансирование со стороны жителей составило 10%. Участие в реализации проекта приняли 27 человек, вложив порядка 80 тысяч рублей. Результатами жители остались довольны: работы были выполнены качественно и в срок.

«С каждым годом растёт активность калужан в сфере благоустройства, — отметил Александр Иванов. — Здесь жители сами выступили с инициативой и приняли участие в софинансировании работ. Уверен, что в дальнейшем инициативное бюджетирование получит широкое распространение в нашем городе и даст хорошие результаты. В бюджете Калуги на 2020 год мы планируем предусмотреть порядка пяти миллионов рублей на реализацию проекта».

Глава городского самоуправления вместе с жителями принял участие в озеленении двора: вдоль парковочного пространства были высажены двенадцать клёнов. Также были подписаны акты приёмки работ по ремонту двора дома № 1 по площади Победы. В рамках программы «Городская среда» во дворе был уложен новый асфальт, но ранее жители отказались принимать работы из-за того, что после дождей у подъездов скапливалась вода.

«Подрядчик выполнил необходимые дренажные работы и теперь проблема решена, — отметил Александр Иванов. — Во дворе уложен качественный асфальт, замечания жителей были учтены».