Тамбов, 15 октября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин подписали соглашение об опережающем финансировании региональной программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Общая сумма средств превысит 183 млн рублей.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение об опережающем финансировании региональной программы переселения граждан из аварийного жилья

Соглашение было подписано в рамках рабочего визита председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина и генерального директора Фонда ЖКХ Константина Цицина в Тамбовскую область. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» стал составной частью национального проекта «Жилье и городская среда». Новая региональная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда рассчитана на шесть лет: с 2019-го по 2024 годы. Благодаря ее реализации, жилищные условия улучшат 1453 человека. Будет расселено около 21,5 тыс. кв. метров жилья.

В соответствии с подписанным документом Тамбовская область по мере расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, может получить досрочно деньги на продолжение работы. Общая сумма предоставляемых Фондом ЖКХ по данному соглашению средств составляет 183,21 млн рублей. Финансирование рассчитано до 2021 года.

Напомним, в мае текущего года правление государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — одобрило заявку Тамбовской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019−2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Согласно одобренной заявке, Тамбовской области из средств Фонда ЖКХ выделено 87,77 млн рублей. В порядке софинансирования регион добавит 31,29 млн рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 212 человек из 83 аварийных жилых помещений общей площадью 2,76 тыс. кв. метров на территории четырех муниципальных образований — городов Тамбов, Моршанск, Мичуринск, Котовск.