Москва, 15 октября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Испанский оперный певец и дирижер ПласидоДоминго станет гостем очередного выпуска программы «Вечерний Ургант». Съемки последних выпусков пройдут с 14 — 17 октября 2019 года в телецентре «Останкино».

Russell Hirshon Пласидо Доминго

За более чем полувековую карьеру он исполнил 150 ведущих оперных партий.

По информации российского новостного агентства InterMedia, из музыкантов на студию Первого канала также придет группа «СБПЧ» и группа «Хлеб». 17 октября передачу посетит британская рок группа «Suede», а также СергейЛазарев.

Напомним, что недавно всемирно известный оперный певец со скандалом ушел из Метрополитен-оперы, в которой он выступал 51 год подряд. Сообщается, что двадцать женщин обвинили певца в приставаниях, неподобающем поведении, а также в использовании своего реноме, чтобы помешать их творческой карьере. Музыкант отрицает все выдвинутые обвинения.