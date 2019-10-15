Москва, 15 октября, 2019, 16:06 — ИА Регнум. До конца 2022 года в Москве появится 27 новых станций метро. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Московское метро

За это время введут все участки Большой кольцевой линии за исключением восточного (84 процента от общей длины БКЛ). Также продлят Люблинско-Дмитровскую, Калининско-Солнцевскую и Сокольническую ветки метро, завершат проектирование Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, продолжат развитие метро на территории Новой Москвы.

Всего проложат 67 километров новых путей.

Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, строительство 27 станций метро и двух электродепо включено в Адресную инвестиционную программу (АИП) в 2020—2022 годах.

Благодаря развитию транспортной системы 75 районов получат новый или улучшат имеющийся доступ к метро за счет развития радиальных направлений, на 10 процентов снизится нагрузка на действующие линии.

Помимо этого, на построенных до конца 2022 года станциях метро и депо будет создано около 5 тысяч рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 октября был утвержден проект бюджета Москвы на 2020−2022 годы, в котором на развитие транспортной системы заложено 509,9 миллиарда рублей.