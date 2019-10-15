Париж, 15 октября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр предложил ввести европейский налог на топливо для самолетов и кораблей во вторник, 15 октября, сообщает Le Figaro.

(сс) albert22278 Самолет

«Непостижимо, что цели выбросов углерода были установлены для автомобилей, а цели для самолетов или кораблей не установлены. Мы предлагаем работать над европейским налогообложением топлива для этих видов транспорта», — заявил Бруно Ле Мэр в Париже.

Известно, что эта идея уже упоминалась Европейской комиссией в мае 2018 года.

Министр также объявил, что Франция пересмотрит экспортные гарантии казначейства, чтобы выполнить свое обязательство и прекратить финансирование проектов, которые способствуют выбросам CO2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер объявил о начале работы над будущей Белой книгой по национальной безопасности страны.