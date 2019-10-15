Тамбов, 15 октября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. На проведение энергоэффективного капитального ремонта двух многоквартирных домов в городе Мичуринске будет выделено 2,34 млн рублей. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Мичуриснкие дому 44 по Липецкому шоссе присвоен статус «Дом образцового содержания».

Это соглашение стало одним из результатов рабочего визита председателя наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергея Стапашина и генерального директора Фонда ЖКХ Константина Цицина в Тамбовскую область.

В соответствии с подписанным договором после проведения работ по повышению энергоэффективности домов 33а и 102а по Липецкому шоссе в городе Мичуринске их собственники получат средства Фонда ЖКХ на возмещение затрат в размере 2,34 млн рублей. Общая стоимость работ составляет 4,04 млн рублей.

В двух многоэтажках планируется выполнить работы по установке автоматизированного узла управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления, ремонту трубопроводов внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией. Кроме того, в местах общего пользования предполагается заменить светильники на основе ламп накаливания на энергоэффективные осветительные приборы и установить системы автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования. В доме 33а также предусмотрено выполнить работы по герметизации межпанельных соединений фасада и повышению теплозащиты окон в местах общего пользования. В доме 102а — по повышению теплозащиты наружных стен. Работы на объектах планируется завершить до 31 декабря 2019 года.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить условия проживания и снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов 144 человек. Общий размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов составляет 639,7 тыс. рублей (средний показатель экономии — 26,93%).

Напомним, с 2019 года регионы могут получить финансовую поддержку за счет средств Фонда ЖКХ на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. В Тамбовской области первой ласточкой, претендующей на федеральную поддержку, стал дом 5в по улице Пионерская. Соответствующая заявка была подана ещё летом текущего года. Сейчас Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка Тамбовской области на получение финансовой поддержки на возмещение части работ по капремонту указанных многоквартирных домов в Мичуринске.