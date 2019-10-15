Лондон, 15 октября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что государство не будет выдавать новые лицензии на вооружение Турции в связи с ее операцией в Сирии, об этом 15 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Гвардеец. Великобритания

«Я могу заверить палату представителей, что дальнейшие экспортные лицензии в Турцию для продукции, которая может быть использована в военной операции в Сирии, не будет предоставляться», — отметил Рааб, выступая в парламенте страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представители ряда стран, в числе которых, Германия, Франция, Италия, Канада, заявили о прекращении продажи оружия Анкаре, в связи с ее агрессией против сирийских курдов.