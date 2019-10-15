Калуга, 15 октября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Министерство финансов Калужской области предложило передать доходы от налога на профессиональный доход, подлежащие зачислению в казну региона, на уровень муниципалитетов. Это не только значительно повысит потенциал муниципальных образований, но и послужит улучшению регистрации граждан в качестве самозанятых, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации отдела по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания региона.

Zskaluga.ru На заседании президиума Консультативного совета глав муниципальных образований области обсудили законопроект .«Налог на профессиональный доход».

Законопроектом предусмотрено, что на уровне районов данный налог будет делиться на две части. 55% будет зачисляться в бюджет городского или сельского поселения, где зарегистрирован самозанятый, а 45% будут переданы в бюджет муниципального района. Городские округа получат налог в размере 100%. Этим законопроектом предполагается передать в бюджеты районов и городских округов штрафы, налагаемые мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере 100%.

Напомним, Калужская область в 2019 году участвует в эксперименте по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он предназначен для тех, кто оказывает услуги или продает товары без привлечения наёмных работников.