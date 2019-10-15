Анкара, 15 октября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Нужно ответить на некоторые вопросы, касающиеся Лиги арабских государств, признавшей нашу операцию «Источник мира», проводимую на северо-востоке Сирии, оккупацией».

Заседании Лиги арабских государств. Каир

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Какому числу жертв войны открыли свои двери эти страны, настолько обеспокоенные нашими усилиями вернуть сирийских беженцев домой? Какой вклад они внесли для того, чтобы положить конец усугубляющемуся в Сирии гуманитарному кризису?».

Турецкий лидер добавил: «Какие политические инициативы они поддержали, чтобы положить конец гражданской войне? Лига арабских государств, заявления которой не отражают истинные взгляды и чувства арабских народов, уже полностью утратила легитимность».