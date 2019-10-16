Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 16 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 16 октября: советские войска готовятся к обороне Севастополя. Фашисты отброшены в Восточную Пруссию.

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В этот день в 1944 году началась Гумбиннен-Гольдапская фронтовая наступательная операция советских войск 3-го Белорусского фронта. В результате операции Красная Армия продвинулись на 50−100 километров, освободила свыше тысячи населённых пунктов. Боевые действия были перенесены на территорию Восточной Пруссии.

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