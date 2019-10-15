Киев, 15 октября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации «в той или иной степени» одобряют 37% украинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бди!

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованные 14 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, полностью одобряют приватизационные планы новых властей Украины лишь 14% респондентов, еще 23% — скорее одобряют, чем нет.

Вместе с тем 43% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества — полностью негативно 22%, скорее негативно — 21%.

Еще 20% респондентов затруднились с ответом.

КМИС провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9−11 октября 2019 года по всей Украине. В ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,0%.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе пресс-марафона 10 октября Зеленский в очередной раз заявил, что его команда планирует продолжить большую приватизацию.

«Надо довести до ума большую приватизацию. Действительно, очень многие объекты у правительства, 500 или больше. Это не дело президента заниматься каким-то там бизнесом: молочкой, спиртом, гостиничным и тому подобное… », — отметил он.

4 октября украинское министерство экономики утвердило этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 государственных предприятий. В комментарии ведомства отмечалось, что всего на Украине около 3600 государственных предприятий, демонстрирующих различные показатели финансовой и операционной эффективности — «от немногих успешных для подавляющего большинства убыточных и вовсе заброшенных».

Зеленский ранее поручал, чтобы первые крупные продажи госпредприятий состоялись до апреля 2020 года.