* запрещённая в России организация

Кано, Нигерия, 15 октября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Власти нигерийского штата Борно, региона, наиболее пострадавшего от нападений, совершенных исламистской группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), привлекли тысячи местных охотников для оказания помощи войскам в борьбе с боевиками. Об этом заявлении губернатора штата Борно Бабагана Зулума в интервью программе ВВС Newsday сообщил один из его советниковИса Гусау.

AK Rockefeller Боко Харам (Организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В настоящее время губернатор намерен завербовать 10 000 охотников, добавил Гусау.

По его словам, около 2000 из них уже были ранее завербованы со всей северной части Нигерии для участия в наступательной операции на боевиков.

«Охотники из разных уголков севера… Они очень хорошо знакомы с лесами, — заявил Гусау. — Губернатор Зулум полагает, что необходимо объединить усилия. Он будет продолжать поддерживать нигерийские вооруженные силы, но он считает, что (армии) необходимо усиление».

Гусау добавил: «Они (охотники) помогут в судоходстве, они также помогут увеличить число правительственных сил, преследующих боевиков. Мы достигли этапа, на котором мы должны применять различные подходы; мы просто должны попробовать все средства, если это необходимо и в рамках закона».

По оценкам властей, в результате нападений «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигерии с начала исламистского восстания погибли более 27 000 человек, а около двух миллионов человек покинули свои дома.

«Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.