Москва, 15 октября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Отсутствие единого торгового центра или представительства, которое бы регулировало экономические отношения России с ОАЭ и Саудовской Аравией, является главной проблемой развития бизнеса между странами. Об этом 15 октября сообщил российский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

«Самая большая проблема — есть немалое количество государственных, около-государственных и негосударственных объединений, все они стараются работать. Но мы идем с растопыренными пальцами. Эта задача пока не решена — нужно объединить усилия и создать орган, куда можно обратиться представителям бизнеса», — рассказал дипломат.

При этом Бакланов подчеркнул, что визит президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию окажет очень большую поддержку бизнеса. Дело в национальном менталитете предпринимателей стран Персидского залива. Местный бизнес ориентируется на первых лиц и теплые встречи с российским лидером дают «зеленый свет» для развития бизнеса между РФ и Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами.