Москва, 15 октября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий обязанность операторов электронных кошельков информировать своих клиентов о фактах и причинах блокировки их счетов или операций со средствами, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Госдума

Речь идет о случаях блокировки банком счетов граждан, в том числе предпринимателей, а также операций с их средствами в случае, если они вызывают у банка какие-либо подозрения. При этом, как отмечают авторы законопроекта, банки часто блокируют счета добросовестных граждан, что создает неудобство для клиентов банков. При этом причину такой блокировки некоторые банки вовсе не сообщают.

Законопроект обязывает банки информировать своих клиентов о том, что они заблокировали их счета или приостановили операцию. Кроме того, если закон будет принят, то банки также будут обязаны сообщать и о причине такой блокировки.