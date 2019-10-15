Киев, 15 октября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Отопительный сезон официально стартовал уже в семи областях Украины, сообщило украинское министерства развития общин и территорий сегодня, 15 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

В сообщении уточняется, что, по данным областных государственных администраций, объекты жилищной сферы отапливаются в семи областях, а вот объекты социальной сферы — в 19 областях и Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство информирует, что жилой фонд начали подключать к теплу в Сумской, Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ровенской и Киевской областях.

Стоит отметить, что на Украине уже несколько дней держится аномально теплая погода, воздух днем прогревается до +23… +25 °С. В большинстве городов страны люди на выходные дни были одеты в футболки и шорты. По прогнозу синоптиков, такая летняя температура на большей части территории страны продержится как минимум до конца недели.

ИА REGNUM напоминает, что ранее свое «недоумение» по поводу решения начать отопительный сезон, несмотря на такую теплую погоду, выразил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

«Люди, которые приняли такое решение — местные власти — точно понимают, что они делают? Вопрос: как быстро поймут потребители, что весь этот «банкет» будет за их счет… Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов», — заявил чиновник энергетической госкомпании.