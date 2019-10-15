Токио, 15 октября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Компания Daihatsu Motor (принадлежит Toyota) начала продажи в Японии родстера Daihatsu Copen в спортивленной версии GR Sport. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Daihatsu Copen GR Sport

Новинка была создана подразделением Gazoo Racing. Это двухместный автомобиль с откидным верхом, который был доработан. В частности теперь модель получила усиленный кузов. Кроме того, родстер обладает, благодаря новым пружинам и амортизаторам, большей управляемостью.

Производители заверяют, что аэродинамические свойства удалось сделать эффективнее на 10%. «Обут» автомобиль 16-дюймовые колеса BBS, а в салоне появились новые сиденья Recaro.

Напомним, японские компании Toyota и Lexus планируют до конца 2021 года выпустить три модели электромобилей.

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