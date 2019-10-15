Киев, 15 октября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают заявление главы МИД Вадима Пристайко, который в ходе визита в Люксембург заявил, что альтернативой мирному урегулированию конфликта в Донбассе является «полная мобилизация», которая неизбежно будет сопровождаться урезанием зарплат и пенсий.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Если нет (мирного урегулирования)…, тогда мы забираем треть нашего бюджета, из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и стараемся защитить себя без мирного процесса», — заявил глава украинской дипломатии, отметив, что эти опции перед украинским народом, и правительство «имеет обязанность выбрать и предложить лучшие из решений».

Политолог Артем Филипенко отмечает, что это старая и «избитая» практика — «натравливание одной части граждан на других».

«Пагубная и чреватая… Теперь и виновный найден, который отвечать будет за отсутствие экономических успехов. «Те самые, которые против капитуляции». Они хотят иметь армию, значит, вы не будете иметь пенсий и зарплат, на треть сократим. И виноваты в этом они, а не мы», — комментирует эксперт.

Также Филипенко отмечает, что «почему-то» мнение о компенсации Коломойскому за «ПриватБанк» у народа не спрашивают.

«А ведь там тоже цена немаленькая. И тоже о бюджетных деньгах, то есть зарплатах и пенсиях речь идёт», — подчеркивает он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне народный депутат от правящей фракции «Слуга народа» Марина Бардина заявила в эфире украинского телевидения, что «формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе в ближайший год реализована не будет. Реализация этой формулы напрямую зависит от безопасности в Донбассе, подчеркнула депутат, «а мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении».