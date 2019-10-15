Сухум, 15 октября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. В Торгово-промышленной палате Абхазии прошла встреча президента палаты Тамилы Мерцхулава с делегацией из Турции, которую возглавляет Тахир (Озбен) Лейпа. Об этом 15 октября сообщает «Апсныпресс».

Апсныпресс

Встреча носила ознакомительный характер. Тамила Мерцхулава рассказала о правилах ведения бизнеса и осуществления торговли с Абхазией, а также об экономическом и инвестиционном потенциале республики. Стороны обсудили перспективы развития дружественных и торгово-экономических взаимоотношений между Абхазией и Турцией.

В состав турецкой делегации вошли в том числе абхазы, проживающие в Турции.