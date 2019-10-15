Москва, 15 октября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. В России внедрение маркировки лекарств за время проведения эксперимента (с февраля 2017 года) позволила снизить объем недоброкачественной продукции на рынке в 2,5 раза, заявил 15 октября глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на парламентских слушаниях в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

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Глава ведомства напомнил, что за последние пять лет Госдума кардинально поменяла законодательство по обращению лекарственных препаратов.

«В качестве примера мы можем привести, что результатом внедрения маркировки стало снижение в 2,5 раза недоброкачественных препаратов на рынке», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в России стартовала цифровая маркировка и прослеживание лекарств: на каждую упаковку препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, будет нанесен уникальный цифровой код, информация о движении данных препаратов по товарной цепочке будет передаваться в систему на каждом этапе.

Это позволит гарантировать подлинность лекарств и прослеживать их от производства до выдачи пациенту. Следующий шаг — подготовка к маркировке всех лекарств, которая начнется с 1 января 2020 года.

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