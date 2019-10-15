У Зеленского хотят переложить НДС с населения на крупный бизнес
Киев, 15 октября, 2019, 15:09 — ИА Регнум.
Пропрезидентская фракция «Слуга народа» планирует отменить военный сбор и снизить налог на добавленную стоимость (НДС) для граждан. Вместо этого будет повышена рента на добычу железных (на 2%) и марганцевых (на 1,25%) руд.
Об этом 15 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Он считает, что Рада и правительство должны принять «шаги, направленные на снижение тарифов, увеличение уровня жизни, повышение уровня доходов и сокращение налогов».
Как сообщало ИА REGNUM, в Верховной раде зарегистрирован законопроект № 2252, которым предлагается с 1 января 2020 года отменить военный сбор. С 2014 года он взимается с доходов физических лиц в размере 1,5%. При этом авторы законопроекта считают, что украинский бизнес уходит в тень из-за высокой налоговой нагрузки, которую можно уменьшить с помощью отмены военного сбора.