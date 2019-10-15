Киев, 15 октября, 2019, 15:09 — ИА Регнум.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Пропрезидентская фракция «Слуга народа» планирует отменить военный сбор и снизить налог на добавленную стоимость (НДС) для граждан. Вместо этого будет повышена рента на добычу железных (на 2%) и марганцевых (на 1,25%) руд.

Об этом 15 октября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Мы сейчас говорим о необходимости повысить ренту на добычу полезных ископаемых, в частности марганцевых и железных руд. Это должно дать бюджету дополнительно около 1 млрд долл. Почему мы не должны снять нагрузку с людей, чтобы им просто стало легче дышать? При росте экономики мы должны вести и другие переговоры, к примеру, о снижении НДС на несколько процентных пунктов, чтобы людям оставлять больше воздуха в виде денег в их карманах», — сказал Дубинский.

Он считает, что Рада и правительство должны принять «шаги, направленные на снижение тарифов, увеличение уровня жизни, повышение уровня доходов и сокращение налогов».

«Сейчас мы не наблюдаем падения рейтинга, потому что у президента сейчас высокая поддержка… Мы видим некоторые социологические исследования, которые показывают падение около 5%. Это связано с довольно высокими ожиданиями по отмене тарифов, снижению налогов, повышению уровня жизни… Люди должны увидеть улучшения. Когда люди это увидят, мы все увидим другую ситуацию. Если мы не увидим никаких улучшений, то рейтинг будет падать не только у президента, он будет падать и у парламента, и у кабинета министров», — сказал Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховной раде зарегистрирован законопроект № 2252, которым предлагается с 1 января 2020 года отменить военный сбор. С 2014 года он взимается с доходов физических лиц в размере 1,5%. При этом авторы законопроекта считают, что украинский бизнес уходит в тень из-за высокой налоговой нагрузки, которую можно уменьшить с помощью отмены военного сбора.