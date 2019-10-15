Париж, 15 октября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Франция приветствует «позитивный импульс» в переговорах между Европейским союзом (ЕС) и Лондоном по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Есть возможность договориться, это признают все. Мы надеемся на соглашение, но мы пока не знаем. Мы хотим получить четкую оценку от Мишеля Барнье», — пояснили в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Брюссель до сих пор не получил от Лондона реалистичного предложения по Brexit.

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