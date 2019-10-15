Москва, 15 октября, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Экспортная пошлина на нефть в России с 1 ноября 2019 года вырастет на $1,1 и составит $88,3 за тонну. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Министерства финансов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $8,8 с $8,7. При этом пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до $26,4, прямогонного (нафта) — до $48,5 с $47,9 за тонну.

«Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне», — отмечено в сообщении федерального ведомства.

Также указывается, что средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября составила $60 за баррель, или $438,6 за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Минфин прогнозировал повышение экспортной пошлины на нефть в России на $3,7 — до $137,5 за тонну. При этом, по расчётам ведомства, пошлина на высоковязкую нефть должна была повыситься повыситься до $22,7.