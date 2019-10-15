Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 октября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Администрация города Переславля-Залесского прислало в редакцию ИА REGNUM официальное письмо с требованием опубликовать опровержение информации, опубликованной в материале «Блокадный бутерброд» — нормы детского питания в Переславле-Залесском. Соблюдая нормы права, мы публикуем присланный нам текст полностью:

Фото Екатерины Жемчужной Бутерброд с сыром в детском саду Переславля-Залесского

«Согласно Приложению 10 СанПин 2.4.1.3049−13 определены суточные нормы продуктов питания для детей в дошкольных образовательных организациях для разных возрастных групп. На основании этих норм в детских садах составляется сбалансированное двухнедельное меню, которое согласовывается с территориальным отделением Роспотребнадзора.

Для детей возрастной группы от 1 года до 3 лет суточная норма сыра составляет 4 грамма, хлеба пшеничного 60 граммов. Сыр в меню дошкольников включается 2−3 раза в неделю, поэтому, оценив визуально бутерброд по представленной фотографии, можно сделать вывод, что он соответствует допустимой норме. Вместе с тем, следует отметить, что в меню, кроме бутербродов на завтрак выдаётся ещё молочная каша со сливочным маслом или разнообразные запеканки, кофейный напиток или какао, сухофрукты.»

Тем не менее, мы выражаем недоумение формой обращения администрации Переславля-Залесского к редакции ИА REGNUM. Требование опровержения информации, опубликованной не только ИА REGNUM, но другими региональными и федеральными СМИ абсурдно по своей сути. Текст письма, подписанного заместителем главы администрации Переславля-Залесского Ж.Н. Петровой, не опровергает, а, на наш взгляд, подтверждает фотофакт: в 2019 году в Ярославской области бутерброд для детишек в детском саду города Переславля-Залесского выглядит именно таким образом, поскольку суточная норма сыра составляет 4 (четыре!) грамма.