Киев, 15 октября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. В пятницу, 18 октября, в Верховной раде впервые за долгое время состоится «час вопросов к правительству», который будет посвящен теме нацбезопасности и обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Об этом заявил сегодня, 15 октября, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко во время заседания согласительного совета Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, депутаты намерены пригласить на заседание министра обороны Андрея Загороднюка и других профильных специалистов.

«Мы знаем, что в госбюджете-2020 очень много заложено на оборону… Как это будет реализовываться, какие законодательные инициативы ожидают от нас, чтобы обороноспособность нашего государства повышалась — чтобы (специалисты) дали ответ на вопросы депутатов», — заявил Корниенко.

ИА REGNUM напоминает, что согласно заявлению министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, расходы на сферу национальной безопасности и обороны в проекте государственного бюджета на 2020 год заложены на уровне 245,8 млрд грн, или 5,4% от ВВП. В правительстве подчеркивают, что это самая большая сумма, которая выделялась за все годы независимости на оборону.