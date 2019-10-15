Лондон, 15 октября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Лондонский суд удовлетворил апелляционную жалобу «Приватбанка», отменив решение суда первой инстанции. Об этом сообщили 15 октября в пресс-службе банка.

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

Таким образом, было отменено решение о том, что дело банка против его бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — не подпадает под юрисдикцию этого суда.

Суд пришёл к выводу, что «банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения 1,9 млрд долл США (включая процентами — $3 млрд) как заявлено в исковых требованиях».

Ответчикам также отказано в обжаловании решения и предписано подать линии защиты против иска до конца ноября.

Напомним, «Приватбанк» подал иск в суд против бывших владельцев в декабре 2017 года. Он также попросил арестовать все активы Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

Как сообщал телеканал «24», ранее экономист Сергей Фурса рассказал, что отсутствие компромисса между правительством Украины и Коломойским по вопросу «Приватбанка» является одним из условий, которое Украине поставил МВФ.

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