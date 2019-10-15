Москва, 15 октября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. За 10 дней с момента старта заявочной кампании на конкурс «Лидеры России» (входит в президентскую платформу «россия — страна возможностей») подано более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 стран мира. Стотысячная отметка была преодолена утром 15 октября. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Блокнот «Лидеры России»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» через сайт ЛидерыРоссии.рф от Центрального Федерального округа пришло 35,2% всех отправленных заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ (16,8%). Далее идут Северо-Западный (13,1%), Уральский (9,7%), Сибирский (9,3%), Южный (8,6%), Дальневосточный (4,2%) и Северо-Кавказский (3,1%) федеральные округа.

«За 10 дней с момента старта третьего сезона конкурса «Лидеры России» мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент», — отмечает генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, — В этому году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций».

Лидером по количеству заявок стала Москва (20,2% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте — Санкт-Петербург (8,4%), на третьем — Московская область (6,3%). В ТОП-10 регионов также вошли Свердловская область (3,4%), Краснодарский край (3%), Нижегородская область (2,6%), Ростовская область (2,55%), Самарская область (2,53%), Республика Татарстан (2,52%), а также три региона разделили 10-ое место с показателем 2,2% от общего количества заявок на конкурс: Челябинская область, Новосибирская область и Республика Башкортостан.

Напомним, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.

Запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал 4 октября 2019 года на первом заседании АНО.

Победители конкурсаполучат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.