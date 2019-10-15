Красногорск, 15 октября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. В Московской области протестируют новый противогололедный реагент. В дальнейшем его планируется использовать по всему региону. Об этом 15 октября сообщает РИАМО.

Alex Pereslavtsev Противообледенительная обработка самолёта Airbus A330-200 компании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, реагент «Бионорд» в тестовом режиме опробуют зимой на десяти дорогах региона, включая Волоколамское, Пятницкое, Носовихинское, Каширское и Можайское шоссе. Данное противоледное средство является менее вредным, от него меньше грязи на проезжей части, он не так интенсивно засоряет ливневую канализацию, меньше воздействует на обувь и безвреден для животных.

«Он имеет определенные преимущества в использовании и менее вреден. Мы уже заготовили 84%, будем смотреть по итогам года для дальнейшего применения», — отметил Гержик.

Для пилотного использования приготовили 16 тыс. тонн нового реагента. Данного количества хватит до конца 2019 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в реку Оку выпустили 50 тыс. мальков стерляди для восстановления экосистемы в рамках программы строительства дорог.